一名女網友表示，身邊朋友一個個結婚生子、買房買車，只剩下她沒結婚沒小孩，而且也沒有房子，讓她愈來以克制買房的衝動，詢問網友意見，並提出以現有條件，極限落在700萬元。這番詢問引來許多網友回應，其中更給出中肯留言。

該名網友在PTT論壇《WomenTalk》版，以「我克制不了我想買房的衝動」為題，指出結婚生子靠緣分，但是買房靠自己，「看了看存款約150頭期款，大概極限可以買到700萬左右的房子（更貴就影響生活品質了）」。

女網友指出，一直在說服自己買房是自住而非投資，只要價格可以負擔就衝了，不過有聲音說未來少子化、美國量化寬鬆快結束，以及各種打房政策可能出爐等，在觀望房價會不會跌，

感覺這裡能可以在觀望房價會不會跌，或是怒衝一波買房，還是再等個兩三年看看方向再決定，希望網友給一些提議。

對此，網友留言回應「房價會跌這件事情，我已經聽了20多年了~ 但20年前的房價跟現在已經漲了快3倍(台北市)」、「快買，大家都在買了，不買就輸了」、「我兩年前買房，被一群同事笑潘啊，然後他們今年都買房了」、「我同事一年前買的新建案房子，現在每戶漲100萬」、。

大部分網友都回應在等房價跌的，如今房價都漲到難以想像的地步，更有網友語重心長的指出，「放心，除非你的收入追的上漲幅跟通膨，買得起就買，10年後你會感謝當年的自己的」，也有網友認為，若是自住首購 擔心什麼打房，以後更買不起。