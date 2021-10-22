企業財報多半正向美股多收漲 標普再創紀錄新高 08:292021/10/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際商業機器公司（IBM）財報拖累美股道瓊指數表現，但特斯拉（Tesla）等美國企業發布的新一輪財報表現多半正向，促使標普500指數再創新高。 道瓊工業指數小跌6.26點或0.02%，以35603.08點作收。 標準普爾500指數上漲13.59點或0.30%，收4549.78點。 科技股那斯達克指數上揚94.02點或0.62%，收15215.70點。 費城半導體指數揚升37.83點或1.12%，收3412.05點。 特斯拉傳捷報 PCB供應鏈沾光 杏國新藥解盲未達標 杏輝：對集團影響有限 #點或 #12 #正向 #多半 #企業財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五大多頭產業 六檔股價締新猷 04:102021/10/22 證券．權證 觀念平台－國際財務報導準則要求氣候風險揭露 04:102021/10/22 專題周報 新官上任 日股盼岸田經濟學點火 04:102021/10/22 投資理財 電子股熱度回籠 扛萬七大任 04:102021/10/22 證券．權證 陸新政策點火 投資機會浮現 04:102021/10/22 投資理財 台股基金績優 2檔逾萬人賺到 04:102021/10/22 投資理財 特斯拉上季營收、獲利雙創新高 04:102021/10/22 全球財經 原物料上漲 七檔連動ETF沾光 04:102021/10/22 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油期站穩均線 中性偏多 04:102021/10/22 證券．權證 萬七閃現 法人看好後市 04:102021/10/22 財經要聞 櫃買觸季線 海外引資概念股吸睛 04:102021/10/22 財經要聞 國際熱門新聞 美副助卿批中國誤用2758決議 籲挺台參與聯合國 - 國際 - 中央社 華為中芯列美國黑名單 仍獲上千億美元出口許可 - 國際 - 中央社 前日相安倍：大選落敗 美日同盟便將終結 - 國際 傳陸測試極音速飛彈 美專家：技術已久且非匿蹤 - 國際 - 中央社 11月入境泰國免隔離 首波46國名單尚不含台灣 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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