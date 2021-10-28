隨疫苗覆蓋率提升，疫情受控制，管制措施放鬆，帶動經濟持續恢復，上半年飽受疫情煎熬的印度與東南亞股市，先後展開補漲行情，下半年來全球主要股市表現前十強中，印度與東協四國股市均上榜，漲幅分別為印度16.08％、印尼10.82％、菲律賓5.94％、馬來西亞3.85％及泰國3.5％，連帶印度與東協相關基金，也繳出正報酬成績。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，隨著美國縮表與中國恒大破產等國際市場不確定性，已陸續被市場消化，印度方面投資料回頭具焦於國內節慶需求與外銷動能。整體來看，印度市場在疫情趨緩，無自身利空和企業成長動能佳，更是新興國家中政策穩定性較高者，央行決策較為穩健，且第四季又正逢印度節慶消費旺季。

因此印度在基本面、獲利面及題材面的支持下，可望持續吸引資金流入配置，為股市增添上行動能，表現仍可期待。產業佈局可留意內需相關族群的消費、金融，出口聚焦IT、紡織等表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，疫情趨緩且印尼、泰國、分律賓等地疫苗覆蓋率持續上升，促使經濟活動加速復甦，加上低基期效應，帶動東協股市展開落後補漲行情。

後市來看，有鑑於疫情對股市影響淡化，投資上回歸企業獲利基本面，鑒於近期企業陸續公佈第三季財報，財報佳的行業應有機會表現，對東協後市表現仍不看淡，可留意能源、原物料、科技等表現。