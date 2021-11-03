周湯豪最新單曲〈NEED YOU〉即將於5日凌晨0時上架。（環球音樂提供）

周湯豪預告在年底發行新專輯。（環球音樂提供）

NICKTHEREAL周湯豪推出最新單曲〈NEED YOU〉，他在花東拍攝音樂錄影帶時，遇到一隻神秘黑貓「歐嚕嚕」，不僅用「貓語」喵喵和他「聊天」，還替他帶路逛海灘，讓他感覺找到「靈魂伴侶」，直呼：「真的好可愛！好乖！」他說，當時一度想要「收編」黑貓，但聽說是附近居民放養的貓咪，只好作罷。

周湯豪回台北後仍然對「歐嚕嚕」念念不忘，經常翻找手機裡的照片、一邊看一邊喃喃自語：「天啊，好想牠。」完全被貓咪魅力征服，他表示：「我原本是狗派，遇到牠之後完全變成貓奴。」

周湯豪出道10年一直是拚命三郎，甚至因工作壓力太大，得了焦慮症，疫情期間他想了很多、也改變很多，他說，「疫情是每個人的課題，我過去10年不斷工作，從未想過自己要的是什麼，回過頭看，才發現目前正在做的事情，包括音樂和我的工作，其實就是我一直想要追尋的目標。」他近來完全放飛自我，自爆是熱愛澱粉的「甜食怪」，光是吃個甜點，就能超開心的！

他在新歌〈NEED YOU〉MV中裸上半身、只穿短褲，象徵著脫去包袱和負擔、放飛自我；他敞開心胸、坦承自己內心的焦慮與不安全感，他坦言：「音樂讓我更能體會當下，也希望能更享受創作的過程。」不管從心靈層面或是視覺層面都堪稱「裸湯系」暖男。

〈NEED YOU〉將於5日凌晨0時上架、中午12時MV同步上線，他同時預告即將在年底前發行新專輯，並串聯百大媒體聯播單曲廣告，創下超過3650萬次曝光，也象徵NICK出道十年、陪伴歌迷度過最好的3650個日子。請歌迷鎖定環球音樂及NICKTHEREAL官方社群平台。