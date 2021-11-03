周耀東「黑潮KUROSHIO」個展高雄登場。（曹明正攝）

新銳藝術家周耀東「黑潮KUROSHIO」個展即起至12月31日在高雄TKB臻藝術＆Fen Atelier德國芬畫廊開展，以台灣本土環境為出發點，展現他結合美學及對社會人文的關愛，希望藉由創作提醒人類關注、重視海洋面臨的問題。

周耀東早期作品多以台灣農作物或自然動植物的關懷與守護為主，探索台灣社會人與土地關係的「守護神」系列創作，例如「火龍果公主」、「鳳梨王」、「玫瑰女王」等，展現對台灣土地的觀察、人與環境之間的關係。

從台灣土地延伸到周邊海洋環境，周耀東推出「黑潮KUROSHIO」系列作品，本著對海洋生物的探討，對當代人類學、美學思緒延伸，以關注台灣本土環境為出發點，而「黑潮KUROSHIO」正是影響人類氣候變遷的主軸。

展出作品中，「Till Death Do Us Apart」畫的是雌雄鬼頭刀魚間的至死不渝。鬼頭刀雄魚有讓雌魚先吃的習性，卻也因此讓雌魚容易成為釣客獵物，一旦雌魚上鉤，雄魚往往不離不棄，最後不是同歸於盡，就是因釣客不忍心，雙雙安全脫身。

另幅以蘭嶼飛魚為主角的作品「逐夢」，描述海裡的魚騰空飛躍、翱翔天際，實現了原本看似遙不可及的夢想，比喻所有的夢都有可能實現的一天；「離鄉的珍珠」則是一隻流著眼淚、披著魚網的鮪魚，喚起人們對海洋生態的重視。