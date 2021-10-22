11月台指期今日開盤上漲62點，為16877點，金融期及電子期攜手開高。

統一期貨指出，美股走勢佳與外銷訂單數據理想，激勵周四加權指數開高後一度上漲139.07點，但尾盤收斂漲幅，終場收在16,889.51點，漲幅0.01%。三大類股漲跌互見，金融與傳產分別上漲0.48%與0.38%，電子下跌0.24%。次族群部分，鋼鐵類股指數較為強勢，上漲1.73%，近期美元走跌帶動原物料反彈上漲，相關類股有表現機會。電子零組件類股較為弱勢，下跌0.93%。期權結算日後台股上下震盪，觀察美股財報是否持續優於市場預期，連帶台股才有表現機會，短線上以區間操作為主。

統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨買超68.66億，期貨淨空單增加700口至18,163口，十大交易人與特定法人合計賣出978口。週選支撐與壓力區落在16,100至17,200之間，P/C Ratio降至1.09，整體籌碼中性看待。