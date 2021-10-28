大陸股市28日開盤下跌。上證指數開盤報3548點，跌13點，跌幅為0.38％，深成指開盤報14350點，跌42點，跌幅為0.3％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報4882點，跌15點，跌幅為0.32％。創業板指數報3301點，跌7點，跌幅為0.21％。

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