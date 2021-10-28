滬指開盤跌13點 深成指跌42點 10:192021/10/28 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市28日開盤下跌。上證指數開盤報3548點，跌13點，跌幅為0.38％，深成指開盤報14350點，跌42點，跌幅為0.3％。 香港信報報導，滬深300指數開盤報4882點，跌15點，跌幅為0.32％。創業板指數報3301點，跌7點，跌幅為0.21％。 恒指開低走低 早盤跌逾400點 外圍市場氣氛影響 滬指早盤跌逾1％ #開盤 #跌幅 #深成指 #滬指 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品牌廠採購回溫 面板拚明年首季止跌 04:102021/10/28 財經要聞 柯建銘大悲無淚 黃世杰尊重司法 04:102021/10/28 焦點要聞 美企兆元俱樂部成員增 恐非好事 04:102021/10/28 全球財經 百富環球 暴跌43％後停牌 傳佛州據點遭FBI突擊調查 04:102021/10/28 全球財經 黃敏惠盼先合作 翁章梁喊重點在升格 04:102021/10/28 地方新聞 基本面穩健 台股長多不變 04:102021/10/28 投資理財 最快6個月 ISIS-K有能力恐襲美國 04:102021/10/28 話題觀察 中國經濟角色難取代 美國挑動東協不易 04:102021/10/28 產業財經 《基金》「再生醫療」進展飛速 募資熱度高 09:432021/10/28 財經 兩岸新時代》奔騰不回頭的紙媒時代 07:412021/10/28 兩岸徵文 胡潤百富榜 雙馬縮水 鍾睒睒躍首富 04:102021/10/28 全球財經 財經熱門新聞 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 大咖買陽明暴賠2千萬不怕死 2天後再砸3億抄底長榮 網全傻眼了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。