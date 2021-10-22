林家花園作為「板橋府中美學示範基地」重要示範點，光雕秀成為林園年度品牌活動，新北市政府文化局今年10月起於林園推出光雕3.0─「光映綺想曲」2021光影藝術展，除15分鐘加長版光雕秀，更首度邀請藝術家在園區建築中現地創作，為民眾帶來全新數位藝術感官體驗，展期自即日起至明(111)年1月1日，週一至週日9時至17時；主展區光雕秀於展覽期間之每週五、六夜間開放至晚間21時。

防疫新生活藝文不缺席 光映綺想曲盛大展開

「光映綺想曲」2021光影藝術展10月15日晚上7點於林家花園來青閣盛大登場，開幕當晚特別邀請編舞家王宇光偕同「三缺一劇團」及DJ鄭各均，搭配知名數位音像創作者葉廷皓老師與遊樂製品共同演出，將光雕秀結合肢體表演、現場音樂演奏，創造全新藝術科技感。今年光雕秀主要描繪傳統與現代的輪廓，15分鐘精彩加長，投影面積更大，並運用雷射點雲科技，讓觀看者沉浸在林園美學。

新北市副市長謝政達致詞時表示，過去兩年林園透過光雕藝術，讓大家看到不一樣的面貌，吸引超過11萬人次夜間來到林園，大大增加林園歷史價值及新的定位；今年受疫情衝擊，感謝新北市各衛生所等基層醫護同仁扛起防疫重任，站在第一線跟病毒作戰，給大家很大的支持，使疫情獲得控制，實體藝文活動得以重新舉辦，開幕之夜特別邀請基層醫護代表至現場觀賞全新林園光雕秀，也象徵防疫新生活，藝文活動不缺席。

值得一提的是，今年不只光雕秀升級，園邸建築也成為數位藝術展場，創造衛星式沉浸光影體驗，如觀稼樓提供互動體感裝置體驗、香玉簃則是動力雕塑裝置、方鑑齋為立體聲音裝置，將林本源園邸的自然景觀、歷史脈絡與人文景物，巧妙地轉化為現地創作（site specific）的作品，讓民眾得以透過系列作品從視覺、聽覺、互動等不同感官經驗，更深入了解林園的特色與獨特性。

新北市副市長謝政達於林園觀稼樓親身體驗互動體感裝置。／圖片截取自Youtube

新北市文化局長龔雅雯歡迎大家於活動期間前來觀賞，她說「今年光雕運用新的技術，注入新的元素，相信這15分鐘有不同的體驗。」透過古蹟與創新跨域科技結合，提供民眾更多元的文化體驗。

本次活動策展人、現為國立清華大學藝術學院教授邱誌勇老師則說明15分鐘精彩加長版光雕秀結合「雷射」與「點雲」技術，背後集結跨領域團隊，提供沉浸式體驗，重塑林園意象。

新北市文化局長龔雅雯(右)相信今年光雕會給大家不同的體驗，活動策展人邱誌勇指出本次活動集結跨領域團隊，提供民眾沉浸式體驗，重塑林園意象。／圖片截取自Youtube

今年因應防疫加開夜間預約入園梯次，希望所有市民朋友在安全防疫前提下一同共襄盛舉，結伴預約夜訪林園，體驗一場虛實交錯的光影響宴！更多活動詳情請至國定古蹟林本源園邸官方網站及Faceboo查詢。

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