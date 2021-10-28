行政院今（28）日宣布鬆綁防疫管制措施，文化部發布新聞稿表示，自11月2日起電影院開放飲食、演唱會開放搖滾區、室內外藝文活動不受人數限制等，期盼透過逐步開放，邀請全民一起「顧生計、好生活、挺藝文」，共同重迎藝文生活，以實際消費行動支持藝文產業復甦。

文化部表示，藝文場館及室內外藝文活動不受人數限制。電影院部分，全面開放飲食，於室內飲食時應避免交談，飲食完畢則戴上口罩；於戶外及等候區若有飲食需求，應與不特定對象保持社交距離。

表演場館部分，演唱會開放搖滾區設置，主辦單位應有維護觀眾秩序、避免推擠的相關作為或措施；實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

文化部指出，藝文產業面對疫情「衰於百業之前、興於百業之後」，隨著國內疫情漸趨穩定，文化部期盼藉由防疫管制措施的逐步鬆綁，鼓勵民眾踴躍回歸各項藝文活動，期盼藝文活動成為陪伴大家面對後疫情時代最重要的力量。