新人黃瑋昕新專輯首波單曲〈到底戀愛是個迷還是個癮〉MV將於明（29日）上架。這首描繪愛情裡迷惘與未知的全新創作單曲，找來合作過ØZI、孫盛希、高爾宣MV且充滿創意的新銳廣告導演一盞掌鏡，以突破過去傳統情歌劇情式的拍攝方式，運用廣告美學「意識流」手法設計製作，特別著重色彩鮮明的對比，隱喻愛情中「謎」與「癮」的強烈矛盾感。

黃瑋昕新歌MV的畫面色彩對比明顯。（新禧未來音樂提供）

黃瑋昕為拍攝首支MV徹夜未眠，凌晨一點開始梳妝準備，黎明破曉時分就登上戶外天梯開唱；這座天梯高約3公尺，雖然不是特別高，但一夜未眠又足蹬6吋高跟鞋，要走上懸空天梯可不是件容易的事，黃瑋昕回憶當時的情景：「起先以為我不會怕，但真爬上去之後，覺得蠻怕的，有點恐怖；可能因為穿那個非常高的高跟鞋，而天梯階面很窄，一不小心跨出界就可能摔下來。」

黃瑋昕爬上天梯拍攝MV。（新禧未來音樂提供）

拍攝這支MV其實也有不少辛酸，從一開始為找尋導演心中理想天梯和花園迷宮，工作人員就跑了不少地方，因為當時還在防疫期間，不少場景還無法申請拍攝，最後找到位於三芝的婚紗拍攝基地，前置作業碰到諸多限制，申請手續也比以往嚴謹，工作人員和演員都要提供陰性證明並確認沒有接觸史才能到現場。

拍攝當日正值8月高溫炎熱，她沒料到陽光會這麼狠毒，當天拍完回到家，才想起外拍竟然忘記擦防曬乳，身上狠狠的被曬出一件細肩帶背心的痕跡。但最讓黃瑋昕難忘的是，為了達到導演後製需要慢動作效果的要求，第一次以原曲兩倍的速度演唱和律動，她笑說：「這首歌本來速度就不慢，現在要加乘兩倍速度，光是練習時舌頭就快要打結了，再跟樂手們配合律動，簡直像具備八爪的饒舌歌手。」