著名國際鋼琴家李雲迪在北京性交易被捕，被列為劣跡藝人，「中國音樂家協會」發聲明指事件已產生「極其惡劣的社會影響」，決定取消李雲迪的會員資格。事件震撼藝術界。陸媒封面新聞與李雲迪的恩師但昭義取得聯絡，但昭義表示：「很生氣！感到很痛心！」

但昭義表示得知李雲迪在北京嫖娼被捕的新聞後，大為震怒，在電話中多次表示非常痛心：「我感到很痛心啊！很痛心啊！」回應記者道：「我很生氣！李雲迪讓我感到很痛心！李雲迪作為公眾人物，應該從各方面嚴格要求，不能犯這樣的大錯！」

在第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽前，李雲迪是中國迄今為止唯一一名全程在中國國內學習而揚名世界的鋼琴家，創造了中國鋼琴本土教育的奇蹟。九歲時，李雲迪師從但昭義。1994年，他考入四川音樂學院附中，後隨但紹義教授轉入深圳藝術學校。1992年至1999年李雲迪在國際國內多項著名鋼琴大賽中獲得第一名。2000年10月，李雲迪代表中國參加最高級別的肖邦國際鋼琴比賽，剛滿18歲的他，打破金獎連續空缺兩屆、長達15年的沉寂，一舉奪得蕭邦國際鋼琴比賽冠軍。成為開賽73年來最年輕的金獎得主和首位獲冠軍的中國人。在李雲迪成名道路上，但昭義付出了極大的心血。

但昭義最後表示：「李雲迪是我的學生，他犯了大錯，他自己應付法律責任，還應該吸取人生的教訓。但是，李雲迪還年輕，他才30多歲。希望他出來後，給他有改錯走正路的機會。」