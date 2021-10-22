俄羅斯總統蒲亭今天說，西方支持烏克蘭軍事發展，對俄羅斯構成嚴重威脅。兩天前，美國國防部長奧斯汀對烏克蘭表達支持，鼓勵烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）對一群記者與俄羅斯專家說，奧斯汀（Lloyd Austin）19日訪問烏克蘭時表明，沒有第3國可以否決烏克蘭如願成為北約會員國，這番話等於是在為烏克蘭加入北約鋪路。

蒲亭說，無論烏克蘭是否成為北約會員國，俄羅斯的利益都會受到影響。

蒲亭跟莫斯科智庫瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）說：「（烏克蘭成為）北約正式成員國可能不會發生，但烏克蘭的軍事發展已在進行。這真的會對俄羅斯構成威脅，我們已注意到這點。」

自俄羅斯2014年併吞克里米亞，同年俄羅斯分離主義分子與政府軍在烏克蘭東部爆發戰爭以來，美國一直是最力挺烏克蘭的強權。烏克蘭表示，約1萬4000人在那場戰爭中死亡。

蒲亭一再表明，烏克蘭成為北約會員國將是俄羅斯的紅線。烏克蘭與俄羅斯的關係自古代就很緊密。

北約以疑似從事間諜活動為由，月初驅逐8名俄羅斯代表團成員後，俄羅斯本週實際上與北約切斷外交關係。北約會員國的國防部長今天同意一項主要計畫，將防禦俄羅斯對多個前線發動攻擊。