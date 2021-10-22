「英國廣播公司」（BBC）22日報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）20日取消訪問北愛爾蘭的行程後，當天晚上便短暫住院，21日才返回溫莎堡（Windsor Castle）。這是她自2013年以來首度住院。

白金漢宮表示，伊麗莎白二世20日接受醫生請她休息幾天的建議，並於當天下午前往英國國王愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital），接受醫生的「初步檢查」，並於該醫院短暫住院一晚，在隔天中午返回溫莎堡。目前「精神良好」，已開始處理部分相對輕鬆的公務。

這是繼2013年出現腸胃炎症狀後，伊麗莎白二世時隔多年再度住院，不過白金漢宮已強調與新冠肺炎（COVID-19）無關。英國國王愛德華七世醫院距離溫莎堡約32公里，是英國王室經常使用的私立醫院，女王已故的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今年稍早也曾在此接受治療。

BBC指出，已高齡95歲的伊麗莎白二世近期行程繁忙，10月至少要參加16場正式活動，先前更是馬不停蹄，14日訪問威爾斯、16日於阿斯科特（Ascot）觀看賽馬比賽、18日接受新任紐西蘭總督基羅（Cindy Kiro）女爵士的網路覲見會；19日上午與日本駐英大使林肇及歐盟駐英大使阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）進行視訊會議後，當晚又在溫莎堡參加全球投資峰會（Global Investment Summit）；最後才在醫療團隊的建議下，「不情願地」取消20日和21日前往北愛爾蘭訪問的行程。