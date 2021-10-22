一個人，一把琵琶，帶觀眾穿梭古今，沉醉在唐明皇與楊貴妃的生死之戀。歷經半年本土疫情變化，南管藝術家王心心終於要為觀眾呈現苦熬多時、白居易的《長恨歌》，這次她卸下過去溫婉典雅的形象，化身成說書人，又演、又唱、又彈，脫下一層皮，卻也誕生出全新的自己。

相較於半年前王心心和記者們分享這個製作時的狀態，如今的王心心更顯得自在，她表示，有好多個夜晚都睡不著覺，「除了背詩詞，消化內容，還有思考與反芻呈現的方式，這不是我原本的訓練方式。傳統南管不需要有這麼多的語氣變化，只需要把曲的韻味做好就好，不用呈現太多感情，這次的《長恨歌》對我而言很不一樣。」

王心心的藝術陪伴是舞蹈家林懷民和作曲家賴德和，林懷民最初要王心心先放掉南管，去運動、去聽古典音樂，吸收不同領域的養份，再回到南管領域，賴德和則是給予南管音樂與音韻上的專業指導。

必須在限定範圍裡做到自由即興，要能維持藝術的高度，又要能帶觀眾領略詩詞的意境，王心心表示，半年來她幾度午夜夢迴睡醒，對著眼前的椅子歌唱、練習，「家裡有一些小偶，我就對著他們唱，感受唱給觀眾聽的時候是什麼狀態，有時候也會靜坐，體會究竟該如何表達，但我在練習時，一直有一種逃避心態。」

經過了半年的沉澱與醞釀，王心心說，有時不知道是在夢裡唱還是醒著時唱，「有時唱了一個很好的版本，但再重新演唱時，那種感覺又不見了。每一次都是獨一無二的表演，現在比較能樂在其中。」

製作人盧健英表示，為了讓觀眾有所對比，特別另外安排演唱南管傳統曲《輕輕行》，為此，觀眾更能聽見王心心在《長恨歌》上的新表現。演出將於10月23日、24日在新北市淡水雲門劇場登場。