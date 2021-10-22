陷入債務風波的中國恒大求生存，恒大董事局主席許家印22日表態，今後全面轉型，沒有預售過的樓棟或項目今後要全部改為現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的人民幣（下同）逾7千億元，10年內要壓降到每年約2千億，要在10年內完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

證券時報報導，許家印22日在恒大集團復工復產專題會上透露，恒大沒有預售過的樓棟或項目今後要全部改為現樓銷售。會上，許家印宣布了恒大化解風險自救的三大戰略決定，首先是全力以赴實現復工復產保交樓，再者是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模，三是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印表示，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保品質保量向業主交樓，才能解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款。針對產業調整和轉型，許家印表示恒大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從2020年的逾7千億元，10年內要壓降到每年2千億左右，並在10年中完成由房地產向新能源汽車的產業轉型，未來形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。