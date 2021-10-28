富邦金上周現增申購抽韱，儘管只有1.6萬元潛在套利空間，仍吸引逾54萬人抽籤，但多數人還是櫃龜，上回沒抽中別氣餒，本周另一個「大樂透」機會來了，上櫃新兵穩得27日開始申購，承銷價68元，以周三興櫃收盤價145.5元估算，抽中一張現賺近8萬，預期同樣會掀起抽籤熱潮。

提供客戶電磁相容性（EMC）解決方案的一站式服務大廠穩得配合上櫃前公開承銷作業，繼前一波競價拍賣底價為61.82元、1472張採競拍方式後，10月27日至29日辦理公開申購，穩得興櫃股價周三盤中殺低，尾盤急拉收在最高145.5元，承銷價68元估計，抽中一張現賺7.7萬、價差高達114%，套利空間相當驚人，將於11月2日抽韱，11月8日掛牌。

穩得目前資本額為2.17億元，產品涵蓋電池耐受（EMS）與電池干擾（EMI）兩大產線，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠。營收比重上，穩得第2季元件銷售約占9成、認證服務1成左右。

穩得受惠網通類產品顯著成長、毛利高的自有品牌比重提升，今年上半年營收9.17億元，年增32.53％，毛利率31.68％，稅後盈餘9775.6萬元，年增1.41倍，每股盈餘4.59元，法人預估全年每股盈餘將上看9元以上。