白宮指出，美國總統拜登和法國總統馬克宏今天討論在印太和西非沙赫爾（Sahel）地區的安全合作，以及如何增強歐洲防衛能力。

路透社報導，拜登和馬克宏計劃本月稍後於羅馬舉行的20國集團（G20）高峰會會面，進一步討論上述議題。

白宮指出，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）11月訪問巴黎時也將與馬克宏會面，在澳洲上月取消購買

法國潛艦合約並轉向英美後，她此行目的主要是修補美法間的關係。