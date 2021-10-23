【愛傳媒程富陽專欄】10月19日晚進住花蓮市區的《非凡假期飯店》，雖平價，卻乾淨雅潔，很適合喜歡旅行的朋友住宿，尤其中式早餐，很有傳統特色，讓平常居家只能吃麵包牛奶的遊客，特別有感。

早上出發前，看著今日行程表的旅遊點，琳琅滿目的臚列著有鯉魚潭、林田山、吉利湖、光復糖廠，豐春冰店、親不知子斷崖，巴琦眺望台等處。我一時不禁犯愁，當軍人幾十載，總過著「馬作的盧飛快，弓如霹靂弦驚。」的急驚風；如今退伍多年，外出旅遊，再一副「沙場秋點兵」的急行軍模樣，豈不讓人笑話；因此，跟摯友臨時決定大筆一揮，只留下花東縱谷的雙潭美景——「鯉魚潭」與「吉利潭」，得以好整以暇的悠哉心情，一覽兩潭的其中精妙，並定下「昨日走山今遊湖」的基調，以作爲此次花蓮之旅的註記。

對於常來花蓮旅遊的朋友，說起「鯉魚潭」，並不陌生；但若問及這個既可漫遊於森林步道，享受著濃蘊的芬多精，亦可眺望雄偉的中央山脈及奇萊山，舉目即可欣賞遍野的山林風情，卻何以稱呼之「鯉魚潭」？恐怕仍有許多人說不出個所以然來，還以為此潭盛產鯉魚呢？

事實上，此處之命名，乃在於它位於壽豐鄉池南村，因東傍標高601公尺「鯉魚山」腳下而被命此名；因此，說來此潭竟還是因山而得名，還真讓人興有幾分「今識鯉潭真面目，只緣身在此山中。」的了悟。

鯉魚潭可分潭南、潭北，潭北附近有銅門慕谷慕魚、翡翠谷，潭南則鄰近池南森林遊樂園區等景點，是花蓮熱門的風景區，也是花蓮縣境內最大的內陸湖泊，面積大約有104公頃，我曾蒞訪了不止5次，但今天卻是頭一回走完將近5公里的環湖步道。

鯉魚潭湖面清澈深邃，四面環山，婀娜山林倒映湖面，不但有著唐朝詩人雍陶筆下那：「烟波不動影沉沉，碧色全無翠色深。」的景緻，也透露著幾分蘇東波喻西湖那：「水光瀲灩晴方好，山色空蒙雨亦奇。」的迷離；此刻潭中有少數遊客悠遊泛舟其中，夾雜一群年輕學生划著近期台灣盛行的SUP，看她們操著槳，在藍天碧海中揮舞，竟讓人直想歌詠《前赤壁賦》中那：「桂棹兮蘭槳，擊空明兮溯流光。」的豪情。今日遊此潭，可說興致盎然，既納舟如晴空泛的視野，亦盡人似鏡中行的餘興。

至於，位於花蓮光復的「吉利潭」，則是花蓮近幾年來方興起的最新旅遊秘境；雖然，我覺得它的正名反倒不如它的偏名——「情人湖」或「忘憂湖」來的浪漫雅緻，但也許後山這個偏僻之地，太需要「吉利」兩字，以振興它的窮鄉經濟；因此，大家也就樂的大呼「吉利」起來，以招挟遠客了。

其實，此潭是日據時期以人工方式所開鑿，原本的功用為儲木池，但隨著伐木業落沒而漸漸荒廢，直到2012年水土保持局花蓮分局重新整治，在2017年底開放，才成為花蓮最新秘境；果然此潭一舉爲光復小鎮帶來人潮，名符其實的「吉利」了起來。

這「吉利潭」園區不大，範圍總共只有3.2公頃，繞園的步道長度才818公尺，但在湖潭之間，卻闢建了四座橋梁，分別是「平拱橋」、「映月拱橋」、「三拱橋」、「支坑拱橋」；且因湖水含有大量的碳酸鈣，經過太陽折射後，展現超夢幻的湛藍色色彩，可隨著不同天氣，湖水也會呈現不同顏色，搭上環繞湖畔的落羽松樹林，宛如身在歐洲的浪漫場景，讓人既興「楊柳滿長堤，花明路不迷」的心境，也浮有一股「十月湖水平，氣蒸雲夢澤」的情趣。

我曾走過溫柔婉約的浙江「西湖」，也遊過靜如處子的北疆「賽里木湖」；我乘過快艇馳聘過南疆的「博斯騰湖」，也親澤過宛若夢幻的奧地利「哈達斯特湖」；我見識過優雅寧靜德國黑森林的「蒂蒂湖」，也漫步過粼粼波光德瑞交界的「波登湖」；但不知怎的，今天這兩座台灣後山的「湖潭」，卻以它優雅寧靜的姿態，清脆湛藍的潭水，讓我離開時，亦泛有一股深邃的懷想。

作者為退役上校

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