【愛傳媒葉毓蘭專欄】教育部110年公費居然要補助10名學生留學到印尼、泰國、菲律賓去學習高齡長照，我國在2025年即將面對20.1%的超高齡社會，要有面對高齡者長照的準備，但是2020年泰國高齡者佔12.96%，印尼6.26%，菲律賓5.51%。

為何政府要補助學生去高齡化比例低於我國的這些地方學習高齡化社會問題？這些國家有比我們更先進的長照經驗嗎？還是只是為了新南向而新南向？不是應該去高齡化更為嚴重，或是針對高齡化議題有經驗實績的國家，如日本，北歐嗎？

以前我也曾參與留學考試犯罪學門科的命題，我要求教育部一定要針對國家需要由專家學者及相關部會決定公費留學類科、名額、研究領域、留學國家，才不會浪費國家資源。

另外，10月16日未立案的「天大地方自然文化有限公司」揪團32人，出團前往新北市雙溪舉辦體驗營，因虎豹潭溪水暴漲，有2名家長及4名小孩被沖走不幸罹難事件。

教育部林次長當場僅表示遺憾，推說這是民間公司辦的活動，不受教育部所訂學生參加課外活動、營隊規定的規範，不是教育部的事，對於這樣的答覆我非常不滿意，教育部不能置身度外，好像兩手揮揮沒我們的事一般。

讓學生多元學習體驗對同學的成長會有助益，但現在升高中要「學習服務」、升大學要「學習歷程檔案」升學加分機制，種類眾多、規定複雜，所有的壓力最後都落在家長身上，為了孩子升學累死家長，應該要確實檢討。

同時我也要求教育部律定針對各級學校舉辦類似戶外營隊、活動或課程進行全面檢視，要求檢核活動流程、師資證照和保險、安全防護措施制度等。避免為體驗、多元學習而發生類以虎豹潭的不幸事件。

虎豹潭事件新北消防同仁都辛苦了！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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