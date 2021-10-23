台中市經發局開設「台中市企業電子商務菁英班」，23日舉辦課程說明會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

協助台中市企業落實數位轉型，厚植產業電子商務專業知識，台中市經發局開設「台中市企業電子商務菁英班」，23日舉辦課程說明會，邀請國立中興大學資訊管理學系林詠章系主任講授前導課程，引領學員進入電商世界，配合防疫政策採實體線上併行辦理，說明會邀請台中地區各企業主管、B2B業者及產學界出席，共吸引逾90名產學界先進參與。

經發局長張峯源表示，自5月國內新冠肺炎疫情升溫以來，消費者為降低外出採買風險，開始轉向網路購物，因而推升「宅經濟」需求，根據經濟部統計處資料，超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等成為疫情下主要受益產業，其中電子購物及郵購產業營業額年增達30％左右，電子商務領域儼然成為目前趨勢，企業數位轉型勢在必行。

經發局推出為期10周60小時的精實課程，期盼學員們能於課程結束後積極推動企業跨足電子商務領域，藉由跨虛實、跨地域服務，將產品拓銷海外，促進台中市電商產業發展。

張峯源說，隨著國內疫苗施打逐漸普及，經濟有望逐步復甦，為此，市府舉辦第三屆台中購物節搭配中央振興券提出加值計畫，根據經發局統計，活動首日登錄金額即破億元，開跑迄今登錄金額破20億元，展現驚人消費力；台中購物節APP於活動首日，亦創下破50萬下載數，衝上APP熱門排行榜第一名，顯示當今企業營運策略均應加強電子商務領域比重，才能搶得先機。

台中市企業電子商務菁英班自即日起至11月1日下午5時截止報名，課程將於11月13日正式開始，邀請15位企業負責人與專家學者進行授課，課程包含「電子商務品牌行銷」、「網路店面實務管理」、「電子商務與AI／VR應用」、「人工智能與機器學習」及「區塊鏈創新應用商業個案研討」等豐富內容。