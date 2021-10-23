天氣逐漸轉涼，2021年即將進入冬季，蕭颯的氛圍不免讓人心情低落，尤其是還處於低潮的人，擔心自己熬不下去，《靈匣網》近日分享5個能在今年冬季翻身的星座，職場運勢大爆棚，辛苦一整年終於獲得回報。

1.獅子座

冬季即將到來，獅子座的運勢也開始好轉，他們平常待人慷慨，因此人際關係相當不錯，這也成為他們工作助力，前期事業順遂，後期還會遇到外出歷練的機會，因此要好好把握，這將會是獅子座翻身的契機，能夠讓事業再更上一層樓，不僅如此，獅子座還會遇到貴人，對事業多少有些幫助，但主要還是要靠自己。

2.牡羊座

牡羊座待人非常暖心，就像是一顆太陽，能夠給身旁的人帶來快樂，而他們個性活潑又外向，且不拘小節，當他們陷入低潮時，也不會輕易放棄，反而會想辦法做到最好，今年冬季將是他們紫氣東來的時刻，好運大爆棚，且有機會鹹魚翻身，尤其是在不好的項目中獲得好成績，過程中雖然有些艱辛，但最終能獲得甜美果實。

3.處女座

處女座不僅做事龜毛謹慎，甚至還有強迫症，他們不僅嚴格要求自己，也會用同樣的態度對待別人，有時讓人無法諒解，甚至覺得他們過於吹毛求疵，但處女座千萬別因此懷疑自己，他們的態度用於工作上，反而是一項利器，事業提升，能夠獲得主管肯定，遇到問題時也能輕鬆解決，今年冬天升職加薪的機會很大。

4.雙子座

第一次認識雙子座時，會認為他們很孩子氣，工作甚至是不夠認真，但他們私底下其實很努力，只是沒被別人看見，但雙子座並不會在意他人的評價，只是希望把事情做到好，再者，雙子座非常聰明，往往都是動腦多過於動手，在背後默默努力，今年冬天他們的事業運暴漲，努力會被主管看見，之後負責重要的項目，獲得好成績。

5.金牛座

金牛座在今年冬天，事業運會大爆棚，不過他們其實並不在乎成績，只希望把事情做好，擁有較高地位的金牛座，這段時間遇到困難時，能夠輕鬆解決，甚至還有人幫忙，不僅如此，他們冬季的人緣也很好，出現貴人相助，讓他們事業大翻身，同時財運也亨通，不論是正財還是偏財都絕佳，都能讓金牛富貴無憂。