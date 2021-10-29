華航（2610）受惠航空貨運錢景看好，獲中華信評調升評等展望為「穩定」，長期發行體信用評等為「twBBB+」。中華信評表示，對航空貨運的需求可能會因強勁的全球貿易成長，及壅塞的海上交通而持續偏高，從而緊俏的貨機運能應可為2022年?勁的航空運價費率提供支撐，華航將受惠。

亞洲的航空客運量有望在明年起恢復，並於2023年因旅遊限制進一步放寬而加速成長，可減輕華航航空客運部門在營運上的負擔。

台灣在亞洲具備較有利的地理位置，持續吃緊的航空運能，有利華航的貨運裝載率維持在疫情前的水準以上，並使運價費率維持在高檔水準。

中華信評已將華航的評等展望由「負向」調為「穩定」，同時確認華航的長期發行體信用評等為「twBBB+」，短期發行體信用評等為「twA-2 」。

華航「穩定」的評等展望係反應強勁的航空貨運需求與逐漸復甦的客運量，將可為華航的營運現金流量產生能力提供支撐，並將其 2021 年與 2022 年的來自本業之現金流量(funds from operations ;簡稱 FFO)對借款比維持在12%以上。