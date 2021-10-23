經過照明設備整修，通往嘉明湖的向陽山屋亮起來。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真）

「水滿了，超美的」，圓規颱風外圍環流日前帶來豐沛雨量，嘉明湖熊出沒企業社高山協作員邱彥紘說，日前他帶團到嘉明湖，不僅看不到湖邊的沙地，湖水甚至已經淹蓋了湖邊的草，只有颱風天帶來的豪大雨，才有可能滿水位。另外，向陽山屋整修照明設備後亮起來，把嘉明湖步道妝點得更有氣氛，服務也更周到，讓疲憊的山友感到非常窩心。

邱彥紘說，滿水位的嘉明湖在陽光下宛如一顆鑲嵌在綠色大草原的藍色水滴，顯得豐盈而美麗，此時是嘉明湖最美的時候，如果沒有再下雨，湖水就會慢慢消退，露出沙地；山友更是展開雙臂開心的說「熱淚盈眶的天使眼淚，美得讓人陶醉」，

此外，迎接疫情後的嘉明湖步道，林務局台東林管處整修向陽山屋照明設備，過去只有在屋內和戶外微弱的小燈，經過變裝後，外面變得更加明亮，從這個月20日開始點燈。邱彥紘說，這對疲憊的山友來說相當貼心。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，為了讓這環境更美，更能服務到大家，這幾天透過管理員「阿錢」與「阿敏」兄弟的巧思巧手，向陽山屋終於亮起來，點了燈的山屋，有滿滿的溫馨，也增加山友們吃飽喝足後，有個空間聊聊與培養氣氛。

不過，李孟怡也指出，山屋的燈不會整晚亮著，為了減少對其他有呼吸的生物們的干擾，晚上8時過後就會熄燈。