中共第十三屆全國人大常委會第31次會議周六（23日）在北京舉行，會上表決通過《中華人民共和國陸地國界法》（下稱《陸地國界法》），訂明中華人民共和國的主權和領土完整，神聖不可侵犯；國家可採取有效措施堅決維護領土主權及陸地國界安全。該法自明年1月1日起實施。

《陸地國界法》共7章62條，主要內容包括明確陸地國界工作的領導體制及部門職責、軍隊的任務和地方政府職責等基本內容，以及陸地國界的劃定和勘定、陸地國界及邊境的防衞、陸地國界及邊境的管理和陸地國界事務的國際合作等。

《陸地國界法》明確，中國大陸需堅持平等互信、友好協商的原則，通過談判與陸地鄰國處理陸地國界及相關事務，妥善解決爭端和歷史遺留的邊界問題。

該法又要求，大陸有權力防範和打擊任何損害領土主權和破壞陸地國界的行為。有關部門可採取有效措施，加強邊防建設，支持邊境經濟社會發展和對外開放，提高邊境公共服務和基礎設施建設水平，改善及支持邊境生產生活條件，同時促進邊防建設與邊境經濟社會協調發展。