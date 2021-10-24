宜蘭南澳鄉今天下午1點11分發生規模6.5強震，苗栗以北震度都達到4級，地震測報中心主任陳國昌表示，這是宜蘭地區30年來最大的隱沒帶地震，未來3天可能發生規模4餘震，但機率不大。

陳國昌表示，宜蘭6.5地震的深度66.8公里很深，也因為深度深，震度沒有超過5級、但4級的範圍非常大，北部地區都在4級的範圍內。同時是宜蘭地區30年來最大的隱沒帶地震，未來3天可能發生規模4餘震，但機率很小。

宜蘭南澳6.5強震，震度4級的範圍很大。(翻攝自氣象局)

陳國昌表示，下午1點12分緊接著宜蘭縣大同鄉發生5.4的地震，是同一個地震序列，6.5地震的餘震，是因為主震能量釋放不夠，又有一次的能量釋放，因此會有較大的餘震。

陳國昌表示，主震發生後，如果能量沒達到平衡，會再發生一個地震，未來不排除3天內還有規模超過4以上的地震，但已經有一個5.4的餘震，要在發生規模4以上的餘震，機率不大。

陳國昌表示，宜蘭6.5地震雖然範圍廣，感覺晃很大，這都是因為地形波造成，因此高樓搖晃厲害，沒有高頻震波，所以對建築結構的破壞較低。

陳國昌坦言，這個地震與人口密集區近，但還好很深，是在隱沒帶裡面，才沒發生災情，是累積相當久的時間能量才爆發。