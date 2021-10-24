大陸國家衛健委新聞發言人米鋒24日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，當前，國外疫情持續蔓延，加上季節因素，容易引發疫情傳播擴散。10月17日以來，大陸出現多點散發本土疫情，呈快速發展態勢，一周之內已波及11個省。感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在加大。

國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，本次疫情波及範圍廣、傳染性強。目前發現的跨地區感染者絕大多數與旅遊團或自駕的遊客有關，潛在風險人員的跨地區流動性大，涉及到的省較多。

吳良有指出，本起疫情的病毒為德爾塔（Delta）變異株，部分病例的呼吸道樣本病毒核酸載量高，提示病例排毒量大，傳播力強，在暴露人群中引起續發傳播的風險較高。

自陝西省西安市發現2例遊客核酸檢測陽性以來，截至10月23日，本輪大陸本土疫情已波及陝西、內蒙古、寧夏、甘肅、湖南、北京、貴州、河北、湖北、青海等多個省區市，有明確關聯的新冠病毒陽性病例已超80人。呈現感染來源尚不明確，蔓延速度快的特點。