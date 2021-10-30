今年5月爆發大量本土新冠肺炎疫情，部分民眾認為放寬機組員檢疫至「3＋11」與本土疫情爆發息息相關，據草根影響力文教基金會調查指出，有48％的民眾認為行政院長蘇貞昌應為3＋11決策道歉，47％的民眾認為衛福部部長陳時中應為此決策道歉；但有學者認為道歉沒有用，應該修改做法才能因應未來的疫情。

據調查指出，56％的民眾不同意政府「3＋11與本土疫情無關」的說法，相較同意的22％高出不少。草根基金會民調召集人、靜宜大學資管糸教授顏永森說，這認為多數民眾仍認為3＋11是引發本土疫情破口的原因。

據草根影響力文教基金會調查指出，有48％的民眾認為行政院長蘇貞昌應為3＋11決策道歉，47％的民眾認為衛福部部長陳時中應為此決策道歉。（林良齊攝）

調查發現，其中有29％的民眾未接種疫苗，其中多數民眾為「資格不符」、「沒有想打的疫苗可以打」，顏永森認為，如用指揮中心公布疫苗接種數字，其中接種第一劑疫苗有700餘萬人，仍有300多萬人未施打第二劑，推測可能是想等混打，但指揮中心政策反覆，「11月可以混打嗎？」

台大公衛學院兼任教授金傳春認為，目前台灣多數仍為「被動」偵測，檢測量能嚴箇不足、檢測法未與埘俱進、未採快篩，也太相信隔離14天後病毒量低，才會導致破口。她也說，決策人才的擇選，應要有如過去成功抗疫的經驗，有多年傳染病研究的經驗，曾有整合地方衛生單位的抗疫力及能傾聽多方不同意見，擇善固執。

「道歉沒有用」，金傳春指出，應該從一人指揮中心、霸道的做法，修正為聆聽地方衛生局的聲音。該調查從今年10月5日至10月8日，以電話訪問方式，針對20歲以上民眾調查，共蒐集到1077份有效問卷，95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。