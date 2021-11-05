苗栗縣泰安鄉因地形阻隔，交通不便，尤其是南3村更是遠遠被隔絕在外，基層醫療資源都在北5村，長期投注在泰安原鄉醫療服務的苗栗市大千醫院，將啟動最新的遠距醫療網提升計畫，並在5日上午舉行啟動儀式，苗栗縣長徐耀昌感謝院方長期為偏遠原鄉居民健康付出，未來透過更好的醫療網路服務，提升原鄉醫療品質。

苗栗縣泰安鄉南3村包括士林村、象鼻村及梅園村，因地處偏遠醫療資源嚴重不足，為能讓在地居民獲得完整的醫療照護，2001年苗栗市大千醫院承接衛福部IDS計畫，並成立象鼻衛生室，迄今已邁入20年。

今年健保署推動遠距醫療計畫，大千醫院透過遠距設備，讓象鼻衛生室駐點醫師與大千各專科醫師連線，可同步為泰安鄉居民看診，5日舉辦泰安鄉遠距醫療啟動典禮，以及健保IDS計畫20周年成果展，苗栗縣長徐耀昌及健保署署長李伯璋親臨大千醫院參加啟動典禮。

大千醫院設置象鼻衛生室，提供急診、專科巡駐診、預防保健篩檢、兒童早期療育、居家醫療、慢性病個案管理、早安門診、免費交通車接送等服務。今年配合遠距醫療計畫，從皮膚科、耳鼻喉科開始進行連線，另因泰安鄉居民罹患B、C肝炎的比例較高，也特別將下1階段才要進行的肝膽腸胃科，新增到第1階段即可執行連線，與居民一同對抗肝炎威脅。

在健保IDS計畫進行滿20年的同時，推動泰安鄉遠距醫療服務，不僅大幅減輕民眾就醫奔波之苦，也讓整體醫療品質更加完整，徐耀昌期許透過象鼻與大千的遠距會診，讓泰安鄉偏遠的距離不再是就醫的阻礙！