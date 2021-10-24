宜蘭縣24日下午1時11分發生芮氏規模6.5地震，台北市最大震度都是4級。台北市長柯文哲透露，地震當下自己在吃飯，「繼續吃，因為塌下來跑也來不及，繼續吃。」

柯文哲24日出席台北移工學校啟動記者會，被問到大地震當下反應，柯文哲先是簡短回應「吃飯。」至於有沒有被嚇到？柯說，「就繼續吃，因為塌下來跑也來不及，繼續吃。」

柯文哲強調，北市有緊急應變中心，有災情會送到那裡，消防局長有問題會彙整給他，剛看過LINE的訊息，北市目前沒災情。

由於柯文哲臉書稱「花博現場民眾有點驚慌」被問到花博狀況，柯表示說，不會有問題，北市建築物4級沒問題，颱風、地震、白蟻是台灣三大特色，其實台灣常常有地震，不像澳洲真的沒看過，他們看到地震會嚇到，我們對地震好像家常便飯。

至於印象中北市之前有這麼大的地震？柯說，「有啦很常見，4級我們隨時都有，每年好幾次。」