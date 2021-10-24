印度空軍的事故率實在太高，上周五再次傳出戰機失事，而且是較先進的幻象2000。中央邦賓德市(Bhind )的1架幻象2000在例行訓練任務期間，發生機械故障無法挽回，墜毀在田野中，飛行員及時彈射逃生並無大礙，算是不幸中的大幸。
戰機世界(Fighter Jets World)報導，戰機在失控後遠離城市，墜落在曼卡巴德(Mankabagh)的田野裡，距離賓德市約 6 公里。警察在接到通報後，趕緊前往墜機地點拉起封鎖線，撲滅飛機墜毀後燃起的火災，並且禁止旁觀者撿拾碎片。
另一批警方前往尋找飛行員，他並無大礙，僅受皮肉傷，落地後就在田野裡躺下歇息。
印度空軍的幾乎每年都會出現超過5次的失事，大陸新浪軍事統計，一個月前，印度的1架直升機墜毀，兩名飛行員死亡。兩個月前，1架米格-21(MiG-21Bis)也在訓練中墜毀。截止2017年，印度空軍累積的墜毀戰機達到了一千架。2003年，印度空軍僅在一年內就墜毀了52架飛機。
墜機榜上最會摔的是米格21，這與該型戰機老舊有關，但是這一次墜毀的是相對較為先進的幻象2000，顯示印度空軍的後勤問題真的相當嚴重。
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