桃園楊梅有一戶兄弟檔，2017年以來檢舉住戶逾200次，議員李家興直指該住戶架設監視器隨時監控，郵差機車壓過門前磁磚就興訟，甚至連鄰居國中生有同學來訪也挨告組織犯罪，從11歲到90歲都遭殃，居民上門溝通慘遭潑水攻擊，不堪其擾，聯名陳情，呼籲市府要正視胡亂檢舉，避免讓基層行政單位疲於奔命。

市長鄭文燦說，針對重複、惡意或不實的檢舉，依行政程序法列管後會通知各單位，授權各單位權衡處理，不會隨之起舞。

李家興說，楊梅一處社區，一對兄弟檔自2017年開始向桃園市政信箱、楊梅警分局草湳派出所、環保局、衛生局、消防局和建管處舉辦社區，各單位造訪社區上百次，居民不堪其擾，長達5年都活在恐懼中，已有15戶民眾聯名陳情。

李家興舉例，像是鄰居沒失火卻打119亂報發生火災，住戶車停自家門慘遭惡意潑水，年節大掃除、中元普渡被檢舉空汙，老人家散步行經其家門就被恫嚇侵入住宅，就連隔壁住戶的國中小孩有同學來訪，也被告組織犯罪，不時持手機對鄰居拍照錄影，基層員警疲於查證，還被檢舉處理不當，滿腹委屈，李認為該住戶不只密集擾民，更浪費行政資源，呼籲處理方式要節制，而非通盤照單全收。