一名台灣通緝犯在台涉嫌販賣K他命，潛逃菲律賓後又涉及家暴、毒品和人口販運，經台菲合作拘捕，將遣送回台。駐菲代表處呼籲讓台灣參與國際刑警組織，防範事件重演。

中華民國駐菲律賓代表處今天表示，45歲的楊姓通緝犯於民國101年涉嫌販賣K他命及違反槍砲彈藥刀械管制條例，但在台灣新北地方檢察署103年發布通緝前，他已潛逃到菲律賓，至今逾7年。

駐菲代表處指出，一名菲律賓民眾今年7月舉報楊姓通緝犯涉嫌家暴。甲美地省（Cavite）譚薩鎮（Tanza）警局於10月20日逮捕楊姓男子，但他只需繳納保證金2000披索（約新台幣1095元）即可重獲自由。

經駐菲代表處警政、法務、移民官員及菲律賓警方、移民局合作，菲國移民局於10月25日以逾期拘留及逃犯罪嫌逮捕楊姓嫌犯，送往外國人收容所，等待驅逐出境及遣返回台。

駐菲代表處表示，楊姓男子在台灣已涉嫌犯罪，來到菲律賓後，除涉嫌家暴，還曾涉及毒品、人口販運等罪嫌

，但因台灣不是國際刑警組織成員，無法透過全球警察通訊系統I-24/7分享台灣通緝犯即時動態，提醒各國加強防範。

駐菲代表處指出，台灣只有13位警察聯絡官與駐在國建立聯繫管道，雖有合作效果，但合作範圍有待拓展；希望台灣能實質參與國際刑警組織運作，幫助更多國家執法機關對抗跨境犯罪威脅。