高雄涂姓男子因罵蘇姓女住戶白痴挨告，一審判涂男無罪，二審改依公然侮辱罪判罰金9000元，徐提上訴後，最高法院認為與親近友人問候，有人常說「幹，最近死到哪裡去」，幹與白痴一詞是否已逾越可容忍的界限，須看講話當時的狀況，撤銷有罪判決發回更審。

涂姓男子是公寓大廈管理公司的經理，2019年年7月3日因大樓主委要求更換該大樓管理組長，對方拒絕交接發生爭執，涂前來協助處理，警察到場後，涂男要求警員將現場相關人依現行犯帶回派出所處理，蘇女說「那不是你認定的啦」。

檢方起訴指控，涂男對蘇女說「妳懂個屁啊」，因蘇女回嗆「你懂個屁啊」，涂緊接著以「白痴」之詞罵蘇女，足以貶損蘇的名譽、人格地位及社會評價；高雄地方法院一審認定白痴用字遣詞雖屬不雅、粗鄙而有所不當，但屬個人情緒及修養之層次，沒有構成犯罪。

檢上訴後，高雄高分院認為，涂男用不雅言詞公然辱罵蘇女，使她人格遭受貶抑，所為應予非難，改依公然侮辱罪判罰金9000元，可易服勞役，涂男提上訴後，最高法院認為，「白癡」是否已逾越社會通念或人民法律感情所可容忍之界限，原判決理由不備，發回更審。