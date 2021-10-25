撼訊(6150)10月初以來股價強攻，由117元一路上揚到近日的182元，短線飆升逾5成。公司公告9月營業收入8.4億元，稅前淨利8179萬元，稅後純益5694萬元，每股盈餘1.27元。展望Q4，法人估撼訊訂單不是問題，高階顯卡需求持續強勁，和多數電子業者一樣，都出在「齊料」，也就是供應鏈中部分關鍵零組件的不確定因素。

撼訊今年Q3營收達19.5億元，較Q2略為下滑。Q2營收達20.2億元，EPS為7.19元，僅次於2018年首季的10.19元，創13個季度次高紀錄，累計上半年EPS為10.23元。

Q3營收中，以7月表現較差，但9月撼訊單月營收重拾動能，達8.4億元，再創107年4月以來新高。撼訊Q3中前2個月營收表現較差，主要是受到AMD轉換新品、晶片更換等因素影響。撼訊今年受惠於高階顯卡出貨比重持續提升，及居家工作型態對電腦零組件的強勁需求，高階消費型顯卡、ODM工控事業部等部門業績都較去年同期大幅成長。

撼訊在5月份公告以新台幣5.6億元的資金購置新北汐止新廠，由於是全新完工的工業區廠房，目前正緊鑼密鼓地建置生產線，預估在年底會有小量出貨，取代部分外包。初期將優先生產高附加價值的消費性高階顯卡產品，未來則會導入生產少量多樣的客製化產品，階段性地朝智慧製造模式發展。撼訊的新廠房預估明年上半年完成所有建置。