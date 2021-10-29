缺料致使部分訂單遞延，台達電(2308)今年營運高峰有望打破往例落在第4季！台達電董事長海英俊表示，目前訂單看起來還不錯，主要還是要看材料有沒有臨時狀況及客戶有沒有缺料，如果順利，第4季營收有機會較第3季成長。

台達電今天舉行線上法說會，傳統旺季來臨，電源產品、IA、被動元件等各產品線出貨暢旺，台達電第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高，營業毛利為225.43億元，季減4.8%，單季合併毛利率為28.3%，季減1.76個百分點，營業淨利為77.77億元，季減11.42%，營業淨利率為9.77%，季減1.38個百分點，稅後盈餘為63.68億元，季減16.08%，單季每股盈餘為2.45元，累計前3季合併營收為2309.01億元，年成長13.16%，營業毛利為678.3億元，年增8.02%，合併毛利率為29.38%，年減1.39個百分點，營業淨利為240.59億元，年增10.91%，營業淨利率為10.42%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為205.38億元，年增13.76%，每股盈餘為7.91元。

台達電執行長鄭平表示，第3季營業毛利、毛利率較第2季下滑，主要是材料價格上漲，缺料導致經濟規模效益未能顯現無法攤掉固定成本，且車廠缺料致使交貨延後，我們採取保守策略，將超過一定天數的材料提列呆料損失，不過這些庫存很多是汽車車用充電產品沒有時效性，等客戶料況好轉，庫存可望順利出貨。

儘管IC缺料問題衝擊全球車廠生產，但電動車銷售進入高成長期，也帶動台達電電動車相關業務今年表現亮眼，鄭平表示，電動車產品包括車用充電、驅動馬達、電池管理系統等，若廣義來說，包括車用被動元件及車用風扇等都出貨都快速成長，今年電動車相關營收較去年成長約90%，優於公司預估，不過受到公司及車廠缺料造成庫存，以及運費增加等因素影響，今年毛利率有些下降，虧損亦增加一些，預期運輸等狀況好一點，明年虧損可望大幅減少。

近來大陸供電不穩定，對電子產業鏈生產造成干擾，不過台達電大陸廠區未受限電太大影響，鄭平表示，由於公司不是用電大戶，且我們去大陸較早，所有廠區均有建置約70%的儲備柴油發電機，遇到降載還是可以發電生產，雖然大陸限電對IA短期需求有些影響，公司也會對庫存及產品短期變化做調整，但自動化及智能化製造需求仍在，公司對IA發展有信心。

在儲能業務方面，鄭平表示，現在台達電儲能產品主要是做綠能的儲能，我們看到很多機會，但儲能牽涉整個基礎建設政策及電池供應問題，雖然市場成長狀況不錯，但還是要一步步來。