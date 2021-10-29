工業電腦廠龍頭研華（2395）29日公布第三季財報，合併營收155.07億元，營業毛利57.06億元，毛利率36.8％，稅後淨利22.74億元，較去年同期成長17％、季增27％，EPS達2.95元，改寫歷史次高紀錄。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營運締造佳績，第三季接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.45，累計至9月的BB Ratio則為1.55。

陳清熙指出，雖然供應鏈因素持續影響，但公司落實採購流程優化，價格調漲效益逐步發酵，帶動毛利率穩健回溫，若未來半年原物料價格持續上漲，將不排除進行第二波漲價。

展望後市，研華樂觀看待第四季營運表現，目前兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前將增產三成，以因應第四季與明年訂單出貨預做準備。

研華前三季合併營收428.78億元，較去年同期成長12％，毛利率37.6％，稅後淨利59.77億元，年增8％，前三季合併EPS為7.74元。若以美元表達，研華累計至9月營收為15.25億美元，較去年同期成長19％，優於先前預期。

研華表示，各事業群前三季表現普遍皆較去年成長，其中以工業物聯網事業群（IIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）及綜合服務事業（AS+）表現最佳，年增率分別為35％、27％及28％，僅應用電腦事業群（ACG）累計表現仍較去年下滑7％。

在區域表現方面，中國大陸及新興市場成長最為強勁，年增37％及51％；歐洲、台灣及南韓也呈現雙位數成長，整體日本市場已恢復正成長，較去年同期年增1.2％。