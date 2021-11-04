大豐有線電視（6184）於4日召開董事會，並於會後公布前三季重要財報數據，據公告指出，大豐電前三季合併營收達到14.85億元，營業利益約4.02億元，歸屬母公司稅後淨利達3.61億元，EPS為2.44元。

大豐電表示，由於今年上半年疫情不穩，帶動消費者強勁的寬頻申裝需求，截至九月底止大豐整體寬頻用戶數已超越12萬戶。在有線電視戶數緩跌，以及全力衝刺寬頻服務之下，達成與去年同期相當的前三季營收實績，整體表現持穩。

大豐電今年七月已正式攜手亞太電信推出「極速雙享」方案，並且與TBC台灣寬頻合作，共同推廣「t.Gateway 4K安卓機上盒」，以謹慎選擇合作夥伴的方式，作為積極應對行動通訊5G商業運轉、消費者對於OTT影音內容及大頻寬需求等數位匯流趨勢的對策。

大豐電董事長張銘志指出，根據「2020台灣網路報告」資料顯示，台灣民眾的上網率高，雖然多以手機網路為主，但在居家工作、娛樂、學習等趨勢下，可以預估在家用寬頻市場上仍有成長空間。

張銘志強調，大豐對於自身FTTH光纖網路的穩定性深具信心，相信能夠帶給消費者更好更經濟的使用體驗。未來除了持續開發消費者需求，耕耘家用寬頻市場外，也將與電信業者擴大合作深度與廣度，以期發展雙網數位匯流，使光纖網路的效益極大化。