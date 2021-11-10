台積電(2330)今（10）日公佈2021年10月合併營收約為1345.39億元，較9月1526.85億元新高減少11.9%，較去年同期增加12.8%。台積電預估本季營收達154億美元到157億美元，再創新高；以公司展望來看，11、12月營收均將比10月增加。

台積電10月營收仍為歷史同期最高，今年1至10月營收約為1兆2837億6500萬元，較去年同期增加17%，亦同步創同期新高點。

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動，2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。

從新台幣營收來看，以新台幣28元兌1美元匯率假設，台積電第四季合併營收約在4312億元至4396億元，再創新高，季增率約在4~6%之間。第四季毛利率預計介於51%到53%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。

台積電今年展望樂觀，預計全年美元營收將年增24%，並創新高。