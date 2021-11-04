IC封測廠矽格（6257）董事會通過2021年第三季財務報告，2021年第三季本期淨利9.36億元，每股盈餘1.92元，雙創歷史新高。累計前三季本期淨利22.71億元，年增64.7％，每股盈餘 4.74元，亦雙創歷史新高。

第三季合併營收達46.8億元，季增11.3％、年增42.0％，創歷史新高。本期淨利新台幣9.36億元，季增26.8％、年增70.6％。歸屬母公司業主淨利為8.57億元，換算每股盈餘1.92元。

累計前三季合併營收達123.9億元，年增39.0％，創歷史新高。本期淨利22.71億元，年增64.7％，歸屬母公司業主淨利21.0億元，換算每股盈餘4.74元。

矽格公司表示，持續看好半導體市況，5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片訂單需求仍強勁，集團投資公司及子公司前三季營收均較去年同期成長，機器設備投資繼續增加，對於營運展望樂觀看待。