食安法規趨嚴，大陸當局加強衛生查緝，不少茶飲門市對產品及環境進行調整，影響到營運，鮮活果汁-KY(1256)10月合併營收新台幣2.45億元，較去年同期減少2.27％，前10月合併營收41.29億元，為歷史同期新高，年增率39.59％。

鮮活表示，中長期來看，新式茶飲市場朝向連鎖化發展，且更強調以新鮮、健康為訴求，公司憑藉研發優勢，配合客戶所需，採少量、多樣化生產，加上通路布局完整與三大廠產能逐漸發酵，推升累計前10月合併營收表現，為歷史同期新高。

鮮活表示，目前昆山、廣東與天津三座廠總產能每年可達13萬噸，公司超前佈局新產能規劃，形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展。

展望今年全年度，鮮活挾高度研發量能，持續開發多元的健康飲品市場，秉持與客戶共同研發、獨家供應的模式，拓展新版圖，公司將有效發揮經濟規模效益，中長期營運穩健發展。