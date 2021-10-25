大陸外交部發言人汪文斌今（25日）宣布，應卡達副首相兼外交大臣穆罕默德邀請，大陸國務委員兼外長王毅將於25日至26日訪問卡達。在卡達首都杜哈期間，王毅將會見阿富汗塔利班臨時政府代表團。

汪文斌說，卡達是中東海灣地區的重要國家，也是大陸在中東海灣地區重要的能源經貿合作夥伴，並在阿富汗等地區熱點問題上有著獨特的作用和影響。近年來，在大陸國家主席習近平和卡達國家元首親自關心和戰略引領下，中塔關係快速深入推進，兩國各領域合作成果豐碩，人文交流日益密切，在國際和地區事務中保持良好溝通協調。

汪文斌續指，王毅此訪將進一步推動落實兩國元首就發展雙邊關係達成的重要共識，深化中卡政治互信，加強雙方務實合作，推動中卡戰略夥伴關係取得新進展。

汪文斌表示，今年8月以來，阿富汗局勢發生根本性變化，阿富汗人民迎來自主掌握國家命運的歷史性機遇。同時，阿富汗人民也面臨不少困難和挑戰，急需外部支持。作為阿富汗的傳統友好鄰邦與合作夥伴，中方一貫主張通過對話接觸引導阿富汗局勢良性發展，幫助阿富汗人民渡過難關。在此背景下，中方同阿富汗塔利班執政當局商定在杜哈舉行會面，這既是雙方今年7月天津會晤等歷史交往的延續，也是阿塔成立臨時政府後，雙方的首次高層會晤。雙方將藉此機會就阿富汗局勢和共同關心的議題深入交換意見。