營運遇逆風的大立光(3008)面對2000元關卡保衛戰，今天董事會出手相助，決議實施庫藏股，預計自10月26日至12月24日買回自家股票1342張，這也是大立光上市以來首度執行庫藏股。

全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且智慧型手機需求疲弱，加上美系品牌廠手機鏡頭升級緩慢，讓大立光營運遇逆風，亦讓今年以來大立光股價連番探底，10月12日盤中股價一度跌至1960元，創下2016年1月18日當週以來新低，近期股價亦在2000元關卡浮沉。

大立光執行長林恩平在日前法說會中面對法人詢問，公司帳上現金滿滿，有考慮加發股息或是執行庫藏股嗎？林恩平直接回答，「考慮過執行庫藏股」，而大立光也說到做到，今天董事會決議實施庫藏股。

為維護公司信用及股東權益，大立光董事會通過自10月26日到12月24日實施庫藏股，買回自家股票1342張，買回區間價格為2025元到3300元，若全數執行買回，此次庫藏股預計買回金額約27億1755萬元到44億2860萬元。