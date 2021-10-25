印度第1艘自製的航空母艦「維克蘭」號(IAC VikrantIAC-1)在星期日再次出港，這是該艦的第2次海上試航，要是一切順利，將可於明年 8 月正式加入印度海軍。

印度教徒報(The Hindu)報導，排水量4萬噸的維克蘭號是印度海軍最大、最複雜的軍艦，在今年8月，進行了首次試航，當時僅有5天，僅是證明推進系統可以成功運作。因此全系統的測試將是這一次航行的重點任務。

在首次海上試航後，印度海軍官員表示，該艦的關鍵系統性能令人滿意。

維克蘭號的建造成本達到 2300億盧比，約為898億7800萬元新台幣，榮登最昂貴的軍艦之一，會如此昂貴與印度經驗不足，一直是邊做邊改，從2009年安放龍骨，到如今完成，超過11年的歲月。

Vikrant sailing out for 2nd Sea trial

雖然如此，但印度將其視為重點項目，如今終於成功完成，也算是累積印度造船技術的學習經驗。

維克蘭號全長262公尺，最寬62公尺，高度59公尺，採用4具奇異LM2500燃氣輪機，最高速度28節(51.8公里/小時)，巡航速度18節(33.3公里/小時)。主要艦載戰機為MiG-29K，但未來也可能更換成飆風戰機或是自製的LCA光輝戰機。另外輔助直升機有Ka-31、MH-60R 多用途直升機等。它有超過 2300 個隔艙，專為約1700名艦員設計，其中包括專門供應給女性軍官的艙室。

印度是一個半島型國家，東西海岸的防線都很長，因此印度海軍一直希望至少每側海岸能有1艘航空母艦，而目前他們只有一艘可運作的航空母艦，就是超日王號(INS VikramadityaR33)。

印度海軍計畫有3~4艘航空母艦，這樣可以在軍艦歲修時輪替。