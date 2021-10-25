女星林韋君外型甜美，曾演出許多電視劇《麻辣鮮師》、《海豚灣戀人》、《世間情》等作品，近年還斜槓成為瑜伽老師，保養得宜的她，完全看不出已經43歲，昨（25日）宜蘭下午發生6.5強震，全台有感，林韋君也嚇到手抖，卻曬出抱著愛犬洩胸前春光的照片，讓網友全歪樓。

25日發生地震後，林韋君在臉書PO出和愛犬布朗尼窩在一起的照片，表示地震嚇到她心悸手抖，並透露以前地震會先抓衣服和地震包，可有了布朗尼後，現在遇到地震，是先一把抱起布朗尼躲在角落，讓她決定要在地震包裡補上布朗尼的食物，並稱地震完，布朗尼還驚魂未定，連最愛的骨頭都不玩了，看來受到的驚嚇不小。

地震後，林韋君抱狗窩沙發，有料身材意外成為亮點。（圖／翻攝自臉書）

林韋君發文的同時，還附上與布朗尼躺在沙發上的合照，犯規的是，林韋君雖然沒露臉，卻可見她穿著水藍低胸瑜珈背心和貼身運動褲，衣服太深U加上橫躺姿勢，使得北半球幾乎快倒出，有料身材一覽無遺。

貼文PO出後，引來大票粉絲留言「圖文不符」、「地震真的太大了！這樣的美照已經讓我晃暈了」、「逢胸化吉」、「我必須承認後來才注意到布朗尼」，女星范瑞君也前來喊：「嗶嗶！那個衣服～犯規」，意外歪樓一片。