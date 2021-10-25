前民進黨主席施明德指江鵬堅是臥底，民進黨建黨蔣經國事前知情，駐日代表謝長廷今天引用多人口述反駁，強調民進黨建黨行動，蔣經國、國民黨、國安局、調查局事先都不知道，這些「鐵證如山」，他公開問施明德「這是歷史，必須依證據嚴格認定，對不對？」

謝長廷在臉書表示，前天整理已故民進黨立委朱高正相關資料時，發現他曾經向陳儀深口述：1986年9月當時的國安局長宋心濂於事後碰面時對他說：「不知道9月28日當天「黨外」要組黨，但有監控現場並且錄音。發現不對勁後，本來要簽請抓人。」「後來又簽暫緩等待指示」。

謝長廷也引用前中天總經理陳守國口述資料指出，當年中國時報發行人余紀忠，曾在建黨當天接獲國民黨祕書長馬樹禮四通電話，要求不要刊登民進黨建黨的消息。

他說，這樣所有拼圖都完成了，關於1986年9月28日民進黨建黨的行動：蔣經國事先不知道（七海官邸主任王家驊口述）；國民黨事先不知道（馬樹禮的電話、陳守國訪問文）；國安局事先不知道（宋心濂的話、朱高正口述）；調查局事先不知道（幹員謝育男在高院的證詞），以上鐵證如山，證明所謂蔣經國「默許」「事前知情」或「暗中主導」之說，完全不能成立。

謝長廷也公開請問施明德：你說民進黨當天要建黨的事，蔣經國事前知情或暗中主導，你的根據是什麼？能不能公開提供給社會知道？這是歷史，必須依證據嚴格認定，對不對？

他反問施明德，如果你只是猜測，現在證據已經證明不是這樣，那請你撤回以前的相關發言，還原歷史真相，如何？如你願意這樣做，社會也可以相信你是有誠意探討真相。

至於對他或其他個人質疑部分，他說，很多不足事實，但層次較低，可以去相關機關，包括考試院、調查局等調取資料，誰有調查局幹員身分，從這些退休人員資料應該可以查得到。

謝長廷要施明德可以調取自己被監控的資料，「看這群律師有誰在監控你」，如有其他被害人也可以調閱，真相不難查明，這也是轉型正義的精神。如無限上綱，憑著主觀懷疑越扯越廣無助於還原歷史。「我也會請人送你《1986衝破黨禁》這本書，因你不在現場，比對口述歷史，這或有能幫助你瞭解當時的真相。