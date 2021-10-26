外媒報導，美國司法部正加速對美國科技大廠蘋果（Apple）進行的反壟斷調查，恐將提高了蘋果面臨反壟斷訴訟的可能性。

儘管蘋果在與Epic Games的訴訟中，法官Yvonne Rogers作出的裁決認為蘋果並沒有形成壟斷地位，不過，美國網路媒體《The Information》引用知情人士消息指出，今年夏天以來，美國司法部進行一連串對蘋果反壟斷案件的調查，包括發出新一輪傳票，要求蘋果的合作夥伴到案說明，以及增加調查人手等，預估很快會採取行動，但相關具體細節目前仍未確定。

綜合媒體報導，美國司法部對蘋果反壟斷案件的調查歷時已近2年，除了美國的調查外，蘋果還面臨歐洲的反壟斷調查，之前Spotify對Apple Music也提出訴訟。

不過，對於蘋果將面臨司法部的反壟斷訴訟報導，蘋果與美國司法部都不評論。

蘋果將在美國時間28日美股盤後公布最新財報，蘋果25日股價收在148.64美元，跌幅0.034%。