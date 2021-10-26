劉鶴與葉倫視訊通話 雙方同意繼續保持溝通 10:582021/10/26 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國務院副總理劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視訊通話。(示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸商務部網站消息，今（26）天上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視訊通話。 雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。雙方認為，世界經濟復蘇正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。 中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持溝通。 劉鶴與美財長葉倫視訊通話 關切加徵關稅與制裁問題 陸副總理劉鶴與美財政部長葉倫通話 表達對美國加徵關稅的關切 #劉鶴 #葉倫 #視訊通話 #雙方同意 #繼續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉倫堅稱美通膨未失控 曝物價回歸正常時間點 12:422021/10/25 財經 對富人未實現資本利得課稅 可能列入美國預算案 06:312021/10/25 財經 日本參院2場補選 自民黨一勝一負 04:102021/10/26 話題觀察 花旗董事長發內部信 不擋員工到潛在買家任職 17:542021/10/25 財經 刪Ｑ罷免票數透玄機 學者觀察：結果對藍綠都是警訊 08:422021/10/26 政治 50年來首次 美台討論參與聯合國 視訊會議 挺台加入世衛及氣候變化綱要公約 04:102021/10/25 焦點要聞 4年來首次 拜登將出席美與東協視訊峰會 05:152021/10/26 國際 朱立倫嗆林昶佐 搞意識形態會被罷免掉 04:102021/10/26 焦點要聞 府院黨擬下鄉說明政策 國民黨強打對蘇揆的不信任投票 四大公投 朝野全面對決 04:102021/10/25 焦點要聞 美國女軍官與台男談戀愛要錢 霧警和行員聯手阻詐 17:272021/10/25 社會 茵聲罕見解放深藏不露好身材 渾圓美胸屁股蛋全放送 12:582021/10/25 娛樂 兩岸熱門新聞 陸梟龍戰機意外未參與馬國戰機招標 換L15獵鷹上場實力堅強 - 兩岸 美副總統演講遭男子打斷 高聲質疑為何不與中國合作一帶一路 - 兩岸 武漢驚傳滅門血案！男持刀殺紅眼 她抱1歲嬰慘死樓梯間 - 兩岸 品觀點》1500多億美元中國債券恐成壁紙 - 兩岸 導演被疑支持台獨 台藝人陳立農主演《時光機》在陸引爆爭議 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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