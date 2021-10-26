市場擔憂多日後，大陸房企當代置業的債務違約如實成真。當代置業26日發佈公告表示，公司於10月25日到期的優先票據，未能按時償還票據本金與應計但未付利息。這筆資金規模2.5億美元的票據，是目前當代置業5檔存續美元債中規模最大的。而當代置業也成為繼花樣年、新力控股等企業後，又一出現債務違約的大陸百強房企。

根據興業證券統計，算上最新的當代置業，今年陸資美元債市場上出現違約事件的房企已高達9家，另外還包括泛海控股、花樣年、華夏幸福、陽光100中國、天房集團、泰禾集團、新力控股、藍光發展，合計未償額高達280.73億美元。

據第一財經報導，當代置業將此次違約，歸因為「預計之外的流動性問題」，而其面臨的不利因素包括宏觀經濟環境、房地產行業環境以及COVID-19疫情等。受此影響導致該筆票據本金及應計但未付利息的還款安排，未能於當日達成。

但實際上，早在2021中期業績公告後，當代置業便暴露出毛利率低於行業平均、資產負債率高於行業平均、融資成本上升等流動性風險點。隨後當代置業多次出售股權資產、展期債務打算解決流動性問題，但仍未避開違約風暴。