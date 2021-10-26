隔晚美股道指及標普500指數再創新高，那斯達克指升幅較大，特斯拉（Tesla）股價急升。港股26日早盤創一個半月高後回跌。

恒指開盤漲102點，報26234點，創9月8日以來新高，不過開市後掉頭向下，臨近中午曾挫138點，見25993點半日低，失26000後震盪。恒指中午報26028點，跌103點或0.39％，大盤半日成交額只有615.4億港元。

國企指數報9251點，跌71點或0.8％。科指挫97點或1.45％，報6646點。

騰訊跌0.6％，報502港元，成交居首有32.91億港元。成交第二大是阿里巴巴，跌2.4％，報169.8港元。

成交第三大是比亞迪，曾高見324.6港元創上市新高，早盤升3.6％，報313.8港元。

百威亞太升5.7％，為表現最好藍籌。阿里健康發盈警，料中期盈轉虧最多人民幣3.2億元，半日急跌9.3％，為表現最差藍籌。