年底4大公投即將到來，有民調顯示其中以「反萊豬公投」最獲支持，國民黨台北市議員王鴻薇26日直言，蘇貞昌面對「萊豬」議題，在近日受訪時又將鍋甩到國民黨身上，她要請蘇貞昌不要再五四三，若年底四大公投通過，「你敢不敢下台？」

王鴻薇表示，關於蘇貞昌、民進黨這群人超時空自我打臉的事情，實在是太多，無論是萊豬、藻礁或是選罷法，都已到罄竹難書的地歩。且4大公投本就是對蘇貞昌和行政院重大執政的不信任投票，如今成案民眾要行使直接民主，「我就直接問蘇貞昌，年底的公投過了，你還好意思戀棧院長位子，下不下台？」

國民黨台北市議員王鴻薇26日直言，蘇貞昌面對「萊豬」議題，在近日受訪時又將鍋甩到國民黨身上，她要請蘇貞昌不要再五四三，若年底四大公投通過，「你敢不敢下台？」。（摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，蘇內閣施政不力，爭議連連出包不斷，人民早已看不下去，但蘇貞昌只要向蔡英文總統搖尾乞憐，就會落得「施政只有上意沒有民意」的下場。面對4大公投案，行政院必然全力攻防，而一旦公投過關，蘇貞昌就必須負起政治責任，保留一點政務官的骨氣才是。

王鴻薇表示，「珍愛藻礁、重啟核四、反萊豬、公投綁大選」四大公投，就是對行政院和蘇貞昌的不信任投票。她要請問蘇貞昌，敢不敢拚上官位，公投過了就下台，別講那些543的，都沒用啦。